Харьковчане жалуются, что станция метро "Харьковский тракторный завод" находится в неудовлетворительном состоянии, и просят мэрию вмешаться в ситуацию и как-то решить эту проблему.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."Станция метро "ХТЗ" плачевном состоянии, худшая на данный момент, там темно, грязно, страшно, все обрисованное, облезлое и разрушенное. Прошу провести реконструкцию и облагородить", - отмечается в петиции.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.