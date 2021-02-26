В Лозовой Харьковской области по состоянию на 12.00 сегодня, 26 февраля, по-прежнему нет воды.

Напомним, ее нет со вчерашнего дня, когда в городе произошла крупная авария на водопроводе. Коммунальщики обещали давать воду по часам, вечером и утром, когда люди преимущественно находятся дома.Сейчас в резервуарах осталась вода только для чрезвычайных ситуаций. Ее не хватит, чтобы вечером дать воду всем. В "Лозоваводосервис" заявили, что готовы к подвозу воды в случае необходимости. Детсады, школы и больницы города имеют необходимые запасы воды.Как рассказали в пресс-службе Лозовской объединенной территориальной громады, поломка уже устранена. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Сейчас идет промывка сети.- Поскольку вода пока неудовлетворительного качества, ГП "Лозоваводосервис" не может ее принять, - пояснил директор предприятия Владимир Кириченко.После восстановления водоснабжения понадобится несколько часов для заполнения сети.Как рассказали в пресс-службе, водопровод, пролегающий между Краснопавловкой и Лозовой, находится на балансе «Харьковводоканала». Его эксплуатируют уже почти 40 лет. В среднем за сутки на участке протяженностью 30 километров случается от 8 до 10 порывов. Стоимость реконструкции водопровода превышает 600 миллионов гривен.