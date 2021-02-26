Сообщалось, что в этом году пенсии будут расти. Не могли бы вы рассказать, когда, кому и в связи с чем будет повышаться пенсия в 2021 году? Мой муж – работающий пенсионер. Будет ли ему перерасчет? Наталья Максимовна

Календарь повышения пенсий в 2021 году опубликован на сайте Министерства социальной политики Украины.Повышение с 2100 до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более (40% от увеличенной МЗП с 5000 до 6000 грн). Продление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии до 500 грн для лиц в возрасте от 80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2600 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.Планируется индексация пенсий с 1 марта – в среднем на 11%.Автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом заработной платы в период работы и приобретенного стажа работы.Повышение с 2400 до 2600 грн пенсии для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более (однако это повышение может не произойти, так как данная цифра равна 40% от размера минимальной зарплаты, но повышение минималки с 1 июля до 6500 гривен перенесено на 1 декабря).Установление ежемесячной доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75–80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2500 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.При достижении 80 лет увеличение ежемесячной доплаты к пенсии до 500 гривен и минимальной пенсионной выплаты до 2600 гривен при наличии страхового стажа 20/25 лет и больше. А одиноким пенсионерам этого возраста – до 3342 гривен.Планируется повышение прожиточного минимума с 1769 до 1854 грн и увеличение надбавок, повышение пенсии (за сверхурочный стаж, участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и т. п.), увеличение ежемесячного пособия на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, до 742 гривен.Планируется повышение прожиточного минимума с 1854 до 1934 грн и увеличение надбавок, повышение пенсии (за сверхурочный стаж, участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и т. п.).