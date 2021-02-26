Работа харьковской художницы Анны Тарадиной получила признание солидного международного жюри на скульптурном форуме Sculpture Prize, который состоялся в столичном Центре современного искусства М17.

Для определения лучших проектных работ и единственного финалиста приглашены ведущие международные эксперты. Тема выставки – «Корни и пыльца». Художникам дали возможность порассуждать о понятии «корни» – чем они являются для всех нас и для них лично, в чем наши корни в современном глобализированном мире. Из 200 конкурсных предложений экспертное жюри выбрало 12 произведений молодых украинских художников.В числе номинантов – харьковчанка Анна Тарадина. Анне 22 года, она выпускница Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Занимается графикой, скульптурой, инсталляцией, лэнд-артом, перформансом. В шорт-лист номинантов Анна вошла с проектом «Гербарий».– Я работала с коллекцией ботанического сада Каразинского университета, и «Гербарий» был создан на основе моих размышлений, – рассказывает художница.– Растительная тематика мне в принципе очень близка тонкими природными связями, и исследования в ботаническом саду нашли во мне отклик. Моя работа выглядит как полка ученого, на которой расставлены всевозможные растительные объекты, но это – альтернатива гербария, который собирают ученые для изучения растений. «Гербарий» – это проведение параллели, другой способ исследования растительного мира, познание его через форму и тактильные ощущения.Работы Анны похожи на находки археологов – отпечатки древних растений. В «Гербарии» собраны образы растений, например, савойской капусты, фасоли. Они созданы как отпечатки в гипсе, отлиты в бетоне и металле. Любопытно, что для своих работ автор выбрала материалы, далекие от живой природы.– Эти материалы помогают подчеркнуть изящество растений и хрупкость момента. Тонкие моменты в растениях я противопоставляю их отпечаткам в бетоне или в металле, – говорит Анна Тарадина.Признание солидного международного жюри дает силы молодой художнице.– Для меня очень важно, что международное жюри отобрало меня в число номинантов. Благодаря участию в форуме я попала в среду, где я чувствую небезразличие к тому, что делают художники, – признается Анна.Сегодня, 26 февраля, жюри объявит победителя, который получит профессиональную скульптурную премию – 250 тысяч гривен. Как сообщают организаторы, премия призвана помочь молодым художникам и сделать украинские города привлекательными для туристов.Анна тем временем продолжает собственные исследования и сейчас работает над автопортретом.– Это будет большая объемная работа из папье-маше размером 180х140 см. Я продолжаю поиск себя и в себе, – делится художница.