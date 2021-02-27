На заседании третьей сессии Харьковского городского совета VIII созыва депутатский корпус поддержал инициативу представителей фракции Блока Светличной «Разом!» о выделении дополнительных средств для закупки инсулина за счет городского бюджета.

– Отныне больные диабетом будут иметь дополнительные десять миллионов гривен из городского бюджета, что почти на 100% обеспечит их потребность в лекарствах. С марта текущего года и до тех пор, пока закупки не перейдут к Национальной службе здоровья Украины, харьковчане будут обеспечены лекарствами в полном объеме, – сообщил автор инициативы, депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной «Разом!» Александр Абрамов.Следующей задачей депутат видит контроль за использованием средств и распределением лекарств, чтобы они обязательно попали к тем, кому необходимы.Кроме этого, на сессии был обозначен ряд вопросов, связанных с лечением редких (орфанных) заболеваний.– По нашему убеждению, городской бюджет должен распределяться в соответствии с актуальными потребностями харьковчан, а лечение орфанных заболеваний требует пристального внимания и поддержки со стороны городской власти, – говорят в Блоке Светличной. – Работаем системно и взвешенно над всеми социальными проблемами, которые есть в повестке дня жителей города. Сегодня это особенно актуально в сфере здравоохранения.