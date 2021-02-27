Отправила маме посылку в другой город с подарком. А она ее не получила. Что делать? Можно ли рассчитывать на компенсацию и в каком размере? Вероника

Согласно разъяснениям Минюста, в Украине работает один национальный и много частных почтово-логистических операторов. Для всех этих почтовых операторов порядок оказания услуг почтовой связи регулируется положениями Гражданского кодекса Украины, Закона Украины «О почтовой связи», другими нормативно-правовыми актами и договором.Если вашу посылку потеряли, необходимо обратиться в почтовое отделение, откуда вы ее отправляли, с соответствующим заявлением о потере отправления. В заявлении указываются вид, категория и номер почтового отправления, место и дата принятия, фамилия, имя и отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя и адресата, а в соответствующих случаях – сумма объявленной ценности почтового отправления, сумма наложенного платежа. Это правило действует как на территории Украины, так и за рубежом.Согласно части третьей статьи 16 Закона «О почтовой связи» за утрату, недостачу или повреждение вложений почтовых отправлений, нарушение контрольных сроков доставки персонал оператора, по вине которого нанесены убытки, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Украины.Конечно, свои требования необходимо обосновать соответствующими доказательствами. Такими доказательствами могут служить: квитанция об оплате услуги, полученной в почтовом отделении, кассовый чек или договор, заключенный в почтовом отделении, с указанием веса, цены и т. д. Поэтому всегда сохраняйте оригиналы и копии этих документов.В случае обнаружения факта утраты почтового отправления требуйте от работника почтовой связи составления акта, который подписывается руководителем объекта почтовой связи и отправителем либо получателем.На основании имеющихся доказательств (актов, фотофиксации) обратитесь к оператору с письменной претензией о получении компенсации за утраченное почтовое отправление. Оператор обязан предоставить письменный ответ потребителю в месячный срок с момента получения претензии.– Обратите внимание: если во время отправления вы указываете сумму объявленной ценности посылки, то в случае ее потери оператор почтовой связи обязан компенсировать именно размер указанной суммы, – поясняют юристы.Так, согласно статье 18 закона за полную утрату посылок без объявленной ценности оператор почтовой связи возмещает стоимость услуг почтовой связи и платит штраф в размере 100% стоимости этих услуг, с объявленной ценностью – в размере суммы объявленной ценности, стоимости услуг почтовой связи, а также уплачивает штраф в размере 25% стоимости этих услуг.Стоимость предварительно оплаченных пользователем услуг, которые фактически не были ему предоставлены, возмещается пользователю в полном объеме на основании квитанции или другого документа об оплате.Однако оператор почтовой связи не несет ответственность за потерю посылки, в частности, в случае, если:– почтовая посылка в соответствии с законом подлежит изъятию, конфискации или уничтожению;– потеря или уничтожение содержимого посылки наступили вследствие обстоятельств непреодолимой силы (урагана, землетрясения);– недостача или повреждение содержимого посылки произошли вследствие нарушения определенных законодательством Украины правил об ограничении в пересылке предметов и вещей;– заявление о розыске почтового отправления принято через шесть месяцев после даты принятия посылки почтовым отделением (специальная исковая давность).– Если защитить свои права указанными способами не удалось, вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением о выплате компенсации за утраченное почтовое отправление оператором почтовой связи, – подсказывают юристы.