На Харьковщине стартовала вакцинация от коронавируса – в четверг ночью в область доставили первую партию индийской вакцины CoviShield. Первопроходцами иммунизации стали медицинские работники.



Медики пока думают



Процедура вакцинации – стандартная



Заболеваемость растет

В Харьковскую область поступили первые 30 400 доз вакцины CoviShield, произведенной индийским Институтом сыворотки крови (Serum Institute) по лицензии компании AstraZeneca. Поскольку иммунизация этой вакциной предполагает две прививки с интервалом в 28 дней, такого количества препарата хватит, чтобы привить 15 200 медработников.По информации облздрава, в первую волну вакцинации прививки от Covid-19 получат, как и планировалось, медработники мобильных бригад, медучреждений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной болезнью, экстренной медицинской помощи. Затем начнут прививать сотрудников учереждений, на базе которых работают отделения, где предоставляют помощь пациентам с Covid-19, а затем все остальные медработники.Между тем сами медики особого желания вакцинироваться не проявляют. По данным облздрава, привиться готовы лишь около половины из них.– Медработники не отказываются от вакцинации, они понимают, что прививка поможет уберечься от заболевания. Но они, как и все остальные граждане, пока решают, какой вакцине отдать предпочтение, – поясняет замдиректора Департамента охраны здоровья ХОГА Геннадий Бондарчук. – На сегодняшний день уже есть определенное количество медработников, которые готовы прививаться индийской вакциной. Окончательный список медиков, которые пройдут вакцинацию в первой волне, уточняется. Также есть определенное количество медиков, которые уже переболели, а также те, кто старше 65 лет. Они имеют право выбора – прививаться или отказаться.На сегодняшний день, по данным облздрава, в Харьковской области переболели коронавирусом около пяти тысяч медработников.Между тем прибывшая в Харьков вакцина особо доверия у медиков не вызывает.– Правительство нашло крайне сомнительную по качеству вакцину. AstraZeneca — одна из наименее эффективных вакцин. Во-вторых, это генерик, который произведен без GMP-сертификата (GMP – международный стандарт, по которому осуществляется сертификация фармацевтических производств во всем мире. – Прим. ред.). Непонятный эксперимент на людях и странные этические нормы, – прокомментировал ситуацию заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО Владимир Корсунов.Геннадий Бондарчук сообщил, что в регионе подготовлено 137 пунктов вакцинации. Медики мобильных бригад, которые будут делать прививки, прошли соответствующее обучение по программе МОЗ Украины.– Проведение вакцинации против Covid-19 ничем не отличается от вакцинальной кампании относительно других заболеваний. В пунктах есть холодильники, аптечки неотложной помощи и все необходимое для проведения инъекции. Они расположены в медучреждениях городов, районов. Везде, где есть медработники, организованы временные пункты вакцинирования, – уточнил чиновник. – Вакцина CoviShield) хранится при температуре от +2°С до 8°С, после раскрытия флакона ее можно хранить в течение шести часов при температуре от +2°С до +25°С. Никаких особенностей в технике вакцинации нет.Также, по словам Геннадия Бондарчука, с 1 марта записаться на прививку смогут по своему желанию люди, не попавшие в списки первоочередников. Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу или подать заявку онлайн. При наличии «лишней» вакцины будут бесплатно прививать всех желающих.Интенсивность эпидемиологического процесса в Харьковской области остается высокой, сообщила и.о. гендиректора областного лабораторного центра Любовь Махота.– За две недели – с 10 по 23 февраля – лабораторно подтверждено 2783 случая Covid-19. Это составляет 104,6 на 100 тысяч населения и соответствует желтому уровню опасности. С 19 февраля на территории области фиксируется рост заболеваемости, темп прироста составляет 13,8%, – отметила Любовь Махота.По ее словам, в Харькове за те же две недели зарегистрировано 1807 случаев – это 65% от общего количества пациентов с подтвержденным диагнозом. Показатель на 100 тысяч населения составляет 126,67, то есть больше, чем в среднем по области.– В районах области показатель на 100 тысяч населения составляет 79. Напряженная ситуация сложилась в Боровской громаде, где с 20 февраля начался рост заболеваемости и за последние две недели зафиксирован 81 случай, – сообщила Любовь Махота. – Также рост заболеваемости фиксируют в Изюмской, Богодуховский и Нововодолажской громадах.За последнюю неделю методом ПЦР проведено 8313 исследований – то есть 1188 исследований в сутки.