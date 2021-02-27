На Харьковщине стартовала вакцинация от коронавируса – в четверг ночью в область доставили первую партию индийской вакцины CoviShield. Первопроходцами иммунизации стали медицинские работники.

В Харьковскую область поступили первые 30 400 доз вакцины CoviShield, произведенной индийским Институтом сыворотки крови (Serum Institute) по лицензии компании AstraZeneca. Поскольку иммунизация этой вакциной предполагает две прививки с интервалом в 28 дней, такого количества препарата хватит, чтобы привить 15 200 медработников.


Медики пока думают


По информации облздрава, в первую волну вакцинации прививки от Covid-19 получат, как и планировалось, медработники мобильных бригад, медучреждений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной болезнью, экстренной медицинской помощи. Затем начнут прививать сотрудников учереждений, на базе которых работают отделения, где предоставляют помощь пациентам с Covid-19, а затем все остальные медработники.

Между тем сами медики особого желания вакцинироваться не проявляют. По данным облздрава, привиться готовы лишь около половины из них.

– Медработники не отказываются от вакцинации, они понимают, что прививка поможет уберечься от заболевания. Но они, как и все остальные граждане, пока решают, какой вакцине отдать предпочтение, – поясняет замдиректора Департамента охраны здоровья ХОГА Геннадий Бондарчук. – На сегодняшний день уже есть определенное количество медработников, которые готовы прививаться индийской вакциной. Окончательный список медиков, которые пройдут вакцинацию в первой волне, уточняется. Также есть определенное количество медиков, которые уже переболели, а также те, кто старше 65 лет. Они имеют право выбора – прививаться или отказаться.

На сегодняшний день, по данным облздрава, в Харьковской области переболели коронавирусом около пяти тысяч медработников.

Между тем прибывшая в Харьков вакцина особо доверия у медиков не вызывает.

– Правительство нашло крайне сомнительную по качеству вакцину. AstraZeneca — одна из наименее эффективных вакцин. Во-вторых, это генерик, который произведен без GMP-сертификата (GMP – международный стандарт, по которому осуществляется сертификация фармацевтических производств во всем мире. – Прим. ред.). Непонятный эксперимент на людях и странные этические нормы, – прокомментировал ситуацию заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО Владимир Корсунов.


Процедура вакцинации – стандартная


Геннадий Бондарчук сообщил, что в регионе подготовлено 137 пунктов вакцинации. Медики мобильных бригад, которые будут делать прививки, прошли соответствующее обучение по программе МОЗ Украины.

– Проведение вакцинации против Covid-19 ничем не отличается от вакцинальной кампании относительно других заболеваний. В пунктах есть холодильники, аптечки неотложной помощи и все необходимое для проведения инъекции. Они расположены в медучреждениях городов, районов. Везде, где есть медработники, организованы временные пункты вакцинирования, – уточнил чиновник. – Вакцина CoviShield) хранится при температуре от +2°С до 8°С, после раскрытия флакона ее можно хранить в течение шести часов при температуре от +2°С до +25°С. Никаких особенностей в технике вакцинации нет.

Также, по словам Геннадия Бондарчука, с 1 марта записаться на прививку смогут по своему желанию люди, не попавшие в списки первоочередников. Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу или подать заявку онлайн. При наличии «лишней» вакцины будут бесплатно прививать всех желающих.


Заболеваемость растет


Интенсивность эпидемиологического процесса в Харьковской области остается высокой, сообщила и.о. гендиректора областного лабораторного центра Любовь Махота.

– За две недели – с 10 по 23 февраля – лабораторно подтверждено 2783 случая Covid-19. Это составляет 104,6 на 100 тысяч населения и соответствует желтому уровню опасности. С 19 февраля на территории области фиксируется рост заболеваемости, темп прироста составляет 13,8%, – отметила Любовь Махота.

По ее словам, в Харькове за те же две недели зарегистрировано 1807 случаев – это 65% от общего количества пациентов с подтвержденным диагнозом. Показатель на 100 тысяч населения составляет 126,67, то есть больше, чем в среднем по области.

– В районах области показатель на 100 тысяч населения составляет 79. Напряженная ситуация сложилась в Боровской громаде, где с 20 февраля начался рост заболеваемости и за последние две недели зафиксирован 81 случай, – сообщила Любовь Махота. – Также рост заболеваемости фиксируют в Изюмской, Богодуховский и Нововодолажской громадах.

За последнюю неделю методом ПЦР проведено 8313 исследований – то есть 1188 исследований в сутки.

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