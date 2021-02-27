Едва уловив в воздухе запах весны, прекрасная половина человечества стремится сбросить набранные за зиму килограммы. И лучший мотиватор в этом нелегком деле – напольные весы. Но каким отдать предпочтение – электронным или механическим?

Механические весы – вечные, при бережном обращении они не ломаются. Однако показания только лишь массы тела хоть и важны, но бессмысленны. Другое дело – «умные», оснащенные дополнительными фишками электронные модели.«Мозговитые» приборы оснащены биоимпедансным датчиком, который анализирует состав тела по биоэлектрическому сопротивлению тканей организма. Через ступни проходит слабый ток в 0,4 миллиампера и на основе полученных данных исчисляется процент жира, мышц и костей, а также содержание воды в теле. Такая процедура безвредна, но для беременных и людей с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами противопоказана. Разработчики позаботились о том, чтобы датчик при необходимости отключался.Специальное мобильное приложение отображает информацию о состоянии тела владельца и его домочадцев. Пользователи распознаются автоматически: достаточно только встать на весы.Как бы человек ни худел, его вес все равно колеблется на протяжении дня. Долго не пил — сбросил «лишние» килограммы. Продуктивно потренировался — «отминусовал» энное количество жидкости, вышедшей через пот. Информация о процентном содержании воды и соотношении костной, мышечной и жировой ткани дает конкретное представление о процессах в организме. Худеющий или тренирующийся человек сразу определит, насколько эффективен его режим, что он теряет и что набирает.Некоторые модели «умных» весов синхронизируются по Bluetooth с мобильными устройствами на базе iOS, Android, Android Wear и с часами Apple Watch. Кроме того, прибор подключается к домашним сетям Wi-Fi и передает информацию в «облако».Недостатков у электроники два. Во-первых, работа от батареек – придется следить за уровнем заряда. И сверхчувствительность к неровным поверхностям – на ковролине и линолеуме прибор откровенно привирает.Чтобы не ужаснуться лишним килограммам, взвешиваться нужно правильно. Необходимо проделывать эту процедуру в одно и тоже время, желательно утром, после пробуждения и посещения туалета. Встаньте на платформу двумя ногами, выровняйте спину и плечи. Постойте несколько секунд, чтобы прибор зафиксировал вес. Затем сойдите и только потом проверьте свои показатели.Если вздумаете наклониться во время взвешивания, чтобы посмотреть на дисплей, любой прибор прибавит килограмм-полтора.