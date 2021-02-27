В Украине издали 14-томник со всеми произведениями и письмами известной писательницы, переводчицы и культурного деятеля Леси Украинки. В собрании есть до сих пор не изученные ее работы.

В литературное наследие вошли драматические произведения писательницы, ее коллекция народного творчества, а также личные письма. Всего изготовили 1500 комплектов книги.Их передадут в украинские библиотеки, высшие учебные заведения, в научные центры и музеи и зарубежные дипломатические представительства для популяризации творчества Леси Украинки.Электронные версии каталога опубликовал Украинский институт книги.Книгу готовили 30 специалистов, знатоков творчества писательницы. Главным центром подготовки стал Волынский национальный университет имени Леси Украинки. К работе привлекли также ученых из Львова, Черновцов, Ровно, Житомира, Острога и Киева.Следовательно, было создано 14 команд ученых, которые приводили в порядок тексты, анализировали варианты и первые издания, работали над комментариями, примечаниями, предисловиями и иллюстрациями.