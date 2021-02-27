В Украине издали 14-томник со всеми произведениями и письмами известной писательницы, переводчицы и культурного деятеля Леси Украинки. В собрании есть до сих пор не изученные ее работы.В литературное наследие вошли драматические произведения писательницы, ее коллекция народного творчества, а также личные письма. Всего изготовили 1500 комплектов книги.
Их передадут в украинские библиотеки, высшие учебные заведения, в научные центры и музеи и зарубежные дипломатические представительства для популяризации творчества Леси Украинки.
Электронные версии каталога опубликовал Украинский институт книги.
Книгу готовили 30 специалистов, знатоков творчества писательницы. Главным центром подготовки стал Волынский национальный университет имени Леси Украинки. К работе привлекли также ученых из Львова, Черновцов, Ровно, Житомира, Острога и Киева.
Следовательно, было создано 14 команд ученых, которые приводили в порядок тексты, анализировали варианты и первые издания, работали над комментариями, примечаниями, предисловиями и иллюстрациями.