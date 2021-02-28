В марте цена на газ для жителей Харькова и области останется на уровне февральской – 6,99 гривны за кубометр. Однако на рынке есть и более выгодные предложения. С открытием рынка газа у потребителей есть возможность сменить поставщика голубого топлива легко и быстро – это можно сделать даже онлайн.

Большинство газоснабжающих компаний уже обнародовали свои цены на март.Поставщик газа для большинства жителей Харькова и области «Харьквогаз сбыт» предлагает голубое топливо по цене 6,99 гривны за кубометр, то есть на уровне предельной цены, установленной правительством до конца марта.Вместе с тем, восемь компаний установили цены немного ниже предельной – от 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр.Лучшее предложение на март, по данным портала «Газправда», подготовила компания Megawatt – 6,70 грн за кубометр, что на девять копеек меньше, чем в феврале и январе.На пять копеек дороже предложила компания «Агросинтез трейдинг» – по 6,75 грн за кубометр, что на семь копеек выгоднее ее февральского предложения.На третьем месте с ценой 6,80 грн за кубометр – компания «Энергетические ресурсы Украины», которая снизила стоимость голубого топлива на десять копеек по сравнению с февралем.Далее с предложением 6,86 грн за кубометр идет газоснабжающая компании «Нафтогаз України»; 6,88 грн за кубометр предлагает ««Евода трейд»»; 6,90 грн – «Газпромпостач»; 6,97 – «Волыньэлектросбыт» и «Закарпатьеэнергосбыт». Эти компании оставили цены на март на февральском уровне.Остальные поставщики, в том числе и все региональные газсбыты предложили 6,99 грн за кубометр.Если цена не устраивает, потребитель может выбрать более выгодную для себя компанию – с открытием рынка газа украинцы получили возможность сменить поставщика голубого топлива легко и быстро. Это можно сделать даже онлайн. Достаточно лишь выбрать новую компанию и подать туда заявление вместе с минимальным пакетом документов. Всеми бюрократическими процессами будет заниматься поставщик газа, с которым потребитель хочет заключить договор.Однако не стоит забывать, что правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр лишь до 31 марта. В апреле уже будут рыночные цены. И не факт, что выбранный вами новый поставщик выступит с таким же выгодным предложением. Хотя вернуться к прежнему или сменить его на очередного никто не запрещает.