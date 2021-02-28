Несколько месяцев назад я развелся с женой. Пятилетний сын остался жить с ней. Теперь она грозится лишить меня родительских прав. Скажите, пожалуйста, насколько это реально? На каких законных основаниях она могла бы осуществить свои угрозы? Владимир

Законодательством Украины, в частности ч. 1 ст. 164 Семейного кодекса, установлен исчерпывающий перечень оснований для лишения матери или отца ребенка родительских прав, разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи.Согласно нормам указанной статьи к потере прав может привести:– оставление без уважительной причины ребенка в роддоме или другом учреждении здравоохранения и отсутствие относительно него родительской заботы в течение шести месяцев;– уклонение от воспитания, то есть сознательное и умышленное отсутствие заботы, игнорирование потребностей ребенка и так далее;– хронический алкоголизм или наркотическая зависимость – для подтверждения необходимо наличие соответствующих медицинских заключений;– эксплуатация ребенка, в том числе принуждение к попрошайничеству и бродяжничеству;– осуждение за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка;– жестокое обращение с детьми – унижение, физическое или психическое насилие и т. д.