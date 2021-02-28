Из легендарной советской мотоколяски с ручным управлением – в модерновый электрокабриолет. Харьковский умелец превращает автомобили, мотоциклы, велосипеды и сани в экологически чистый электротранспорт. В планах – грузовой электродрон для спасения людей.

Экотранспорт нынче в цене

Харьковчанин Алексей Кулик – по профессии повар, но вот уже десять лет вместе с единомышленниками занимается электрообоудованием. Он превращает различный транспорт, начиная от автомобилей и заканчивая санями, в экологически чистый. Дело мастера боится, потому что работу свою он обожает и делает с удовольствием.– Любой транспорт мы можем переделать в электрический либо собрать с нуля, – говорит Алексей Кулик. – Покупаю отдельно аккумуляторы, потом мы их паяем, придумываю эскизы – и создаем электротехнику. На санях, например, можно сделать как задний, так и передний электропривод. Можно соорудить электросани для рыбаков, которые будут сами скользить по льду. Можно построить электроснегоход, электрокатамаран, водный электромотоцикл – да все что угодно... Электровелосипед, например – ручка газа и ручка тормоза, педали крутить не надо. А скорость может развивать от 30 до 80 километров в час. Кстати, в Украине электротранспорт с мощностью до трех киловатт регистрировать не надо.Из-под рук мастера вышла даже электрическая инвалидная коляска.– В мастерскую привезли обычную инвалидную коляску и попросили оснастить ее электроприводом. Мы поставили два мотора – на каждое колесо. Сзади выварили багажный отсек и установили литий-железо-фосфатные аккумуляторы, контроллер. Сейчас эта коляска существенно облегчает жизнь человеку в инвалидностью в Кременчуге. Она очень надежная – не чета китайским, – говорит мастер. – Можно собрать электрическую инвалидную коляску вообще с нуля – из толстостенного металла, поставить хорошие аккумуляторы, которые будут служить на протяжении 20 лет.Сейчас Алексей Кулик трудится над настоящим раритетом – превращает легендарную «инвалидку-моргуновку», на которой в фильме «Операция Ы» разъезжала троица Вицин-Никулин-Моргунов, в модерновый электрокар.– Нашел я ее в Запорожье. Представьте себе, этот раритет гнил на огороде. Транспортировал в Харьков. Сейчас в мастерской пытаюсь сделать из нее электрокар. Уже разработал проект, но не знаю, получится ли – это очень дорого, а никакого спонсирования нет, – признается мастер.Популярное транспортное средство 1960-х уже не узнать – практически из металлолома оно превратилось в красный кабриолет с черным откидным верхом.В планах Алексея – сделать грузовой дрон на электротяге, который выполнял бы функции воздушной скорой помощи.– Я уже сделал нечто подобное, но пока только для одного человека. А у меня задумка – сделать дрон, что-то вроде воздушной скорой помощи, снабженный электротягой, – говорит Алексей Кулик. – Передвигаясь по воздуху, он достигнет места назначения гораздо быстрее, чем автомобиль по дорогам с километровыми пробками. У воздушного экипажа медиков и спасателей больше возможностей спасти жизнь людей. Разработка – уже у меня в голове. Можно воплотить мечту в реальность в течение пары месяцев, но опять-таки при наличии финансов.Мотивацией заняться именно электротранспортом стало для Алексея Кулика стремление внести свой посильный вклад в защиту окружающей среды.– Электротранспорт – будущее всего мира. Это чистое пространство, воздух без вредных выбросов, – считает харьковский умелец. – Посмотрите, что сейчас происходит: вырубаются леса; горы мусора, который не распадается веками, заполонили посадки и берега рек; жители больших городов задыхаются от выхлопных газов и вредных выбросов предприятий; реки загрязняются отходами промышленного производства. При таком отношении к окружающей среде мне даже страшно представить, что ждет будущие поколения.По словам Алексея, он с удовольствием приобщал бы детвору к экофилософии и своей деятельности.– Задумываюсь об организации электрокружка для школьников, для учащихся техникумов, чтобы дети всему этому учились, – говорит он.Согласно исследованию аналитиков OLX, бензиновые авто в Украине пока в 50 раз популярнее электрокаров, и определяющую роль тут играет цена. В 2020 году на интернет-площадке разместили 1,8 млн объявлений по продаже транспорта от 838 тысяч продавцов. Самыми популярными по типу топлива стали машины на бензине (384 тыс. предложений), объявлений о машинах на газе было 260 тыс., на дизельном топливе – 206 тыс. Среди электрокаров и гибридов выбор был не очень большим — 7,2 тыс. и 6,1 тыс. соответственно.Дешевле в прошлом году можно было приобрести авто на газе (3,8 тыс. долларов), а дороже всего стоил гибридный автомобиль (13,7 тыс. долларов). Бензиновое авто можно было купить дешевле, чем дизельное (5,2 тыс. долларов против 7,2 тыс.). А вот поклонникам электрокаров пришлось бы выложить кругленькую сумму — в среднем 12,8 тыс. долларов за машину.