Сначала в Украину вроде собирались везти одну вакцину, в итоге глава МОЗ привез из Индии другую. Непонятно, что это за препарат, насколько он эффективен. В общем, мы с дедом разволновались – собирались прививаться. А что говорят специалисты? Лидия Аркадьевна

Чья это вакцина?

Как это работает

Как делаются прививки

Что показали исследования



Можно ли прививать детей

Каковы побочные явления

Кого привьют бесплатно