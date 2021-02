Сначала в Украину вроде собирались везти одну вакцину, в итоге глава МОЗ привез из Индии другую. Непонятно, что это за препарат, насколько он эффективен. В общем, мы с дедом разволновались – собирались прививаться. А что говорят специалисты? Лидия Аркадьевна

Чья это вакцина?

Как это работает

Как делаются прививки

Что показали исследования



Можно ли прививать детей

Каковы побочные явления

Кого привьют бесплатно

На этой неделе в Украину привезли первую партию вакцин от Covid-19. Вообще Украина ожидает три вакцины, но приехала пока что AstraZeneca (оригинальное название AZD1222, индийский аналог CoviShield) – 500 тысяч доз.22 февраля 2021 года вакцину Oxford / AstraZeneca зарегистрировали для экстренного медицинского применения. Заявку о госрегистрации в Украине этой вакцины подали 15 февраля 2021-го в Государственный экспертный центр МОЗ, пишет Liga.net . В этот же день ВОЗ одобрила вакцину для экстренного применения и дала зеленый свет на ее использование во всем мире в рамках инициативы COVAX. Предварительно вакцина Oxford / AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.Ее разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Еще 4 июля 2020 года AstraZeneca и Serum Institute of India подписали соглашение о предоставлении добровольной лицензии на изготовление и отправку миллиарда доз вакцин для стран с низким и средним уровнем дохода. То есть вакцина CoviShield (которая напугала часть украинцев, не понявших, что же нам везут) от Serum Institute of India является производной вакцины от Oxford-AstraZeneсa.Эта вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2°С до +8°С. AstraZeneca предназначена для людей старше 18 лет.Ее рекомендовал комитет Европейского медицинского агентства (European Medicines Agency, EMA) 29 января 2021 года для использования в ЕС при условии, что компания-производитель будет продолжать добавлять новые данные исследований по вакцине. В зависимости от результатов разрешение на ее использование могут скорректировать.Указано, что польза от вакцины преобладает над рисками.Команда AstraZeneca использовала модифицированную версию аденовируса шимпанзе (ChAdOx1). Ученые добавили к этому вирусу ген коронавирусного спаечного белка. Аденовирусы – распространенные вирусы, которые обычно вызывают симптомы простуды или гриппа. А вот аденовирус шимпанзе ничем не угрожает человеку и именно поэтому используется как средство доставки коронавирусного генетического материала в человеческую клетку.Вакцина готовит тело, чтобы научить его защищаться от Covid-19. На коронавирусе есть спаечные белки, на которые целится вакцина. Она содержит генетическую информацию об этих белках. После инъекции аденовирусы из вакцины врезаются в человеческие клетки и закрепляются на поверхности белков. Затем клетка поглощает вирус, втягивая его внутрь себя.Потом аденовирус вырывается из своего пузырька, движется к ядру, где хранится ДНК клетки, и толкает свою ДНК (в которую встроены некоторые гены коронавируса) в ядро. Аденовирус в вакцине сконструирован так, что не может делать свои копии, но ген белка считывается человеческой клеткой и переписывается в матричную РНК, или мРНК. Словом, происходят определенные процессы, в результате которых вакцина учит иммунную систему, на что она должна реагировать, и провоцирует ее, включая сигнализацию клетки.Клетка рассылает предупредительные сигналы для активации иммунных клеток. Иммунная система распознает спаечные белки как чужеродные, вырабатывает антитела и активирует белые кровяные тельца, которые атакуют чужаков.Соответственно, позже, когда вакцинированный человек контактирует с коронавирусом, его иммунная система распознает его и готова «драться».Вакцина AstraZeneca более устойчива к повреждениям, чем мРНК-вакцины от Pfizer и Moderna, пишет New York Times. Поэтому ее не нужно замораживать.AstraZeneca колют двумя инъекциями, обычно в плечо. Вторую дозу следует уколоть в период между 4-й и 12-й неделями после первой. В Украине будут вводить с интервалом в 28 дней.По данным, опубликованным 19 февраля в международном еженедельном медицинском журнале Lancet, эффективность первой дозы вакцины в течение 90 дней составляла 76%. Эффективность вакцины после второй дозы зависела от временного интервала между двумя дозами: она была высокой (81,3%), когда интервал составлял 12 недель и более, низкой – при интервале менее шести недель.Ученые склоняются к тому, что если стоит выбор между вакцинацией половины людей, но двумя дозами через короткие интервалы и вакцинацией всех людей, но с повторной дозой через 90+ дней, то следует отдавать предпочтение второму варианту. Это даст лучшие результаты. Главный санитарный врач Виктор Ляшко на вопрос Liga.Life , будет ли МОЗ увеличивать интервал в связи с новой публикацией, сказал, что сейчас нет.Результаты четырех клинических исследований в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что вакцина эффективна и безопасна для людей старше 18 лет. В исследованиях принимали участие люди разных этнических групп и пола – препарат эффективен для всех.Большинству участников исследования было от 18 до 55 лет. Данных, позволяющих оценить действие вакцины для людей более старшего или младшего возраста, пока недостаточно. Впрочем, основываясь на предварительных данных, научные эксперты EMA дали заключение, что эту вакцину можно применять для людей старше 55 лет.Что касается вакцинации тех, кто уже переболел Covid-19, то глава Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий сообщил в интервью Liga.Life, что в Украине пока рекомендуют переболевшим отсрочить вакцинацию на шесть месяцев. Однако никто не запрещает прививаться тем, у кого этот срок еще не истек, в случае, если человек этого хочет и есть достаточное количество доз для тех, кто еще не переболел Covid-19.Пока неизвестно, как долго действует защита вакцины AstraZeneca. Продолжается наблюдение за вакцинированными в клинических испытаниях. За ними будут наблюдать в течение года, чтобы собрать больше информации.Сейчас вакцинировать детей не рекомендуют. Пока EMA согласовало план клинического исследования, в котором примут участие 300 добровольцев 6–17 лет. Начать должны в феврале.Эксперт Оксфордского университета Эндрю Поллард объясняет, что изучить реакцию детей и подростков на вакцину важно, поскольку некоторым несовершеннолетним может понадобиться вакцинация.По словам Федора Лапия, дети хотя и легче болеют, однако их статус важен в распространении вируса. Если не прививать детей, вряд ли возможно сильно повлиять на циркуляцию вируса.Прививаться необходимо и людям с ослабленным иммунитетом, хотя у них может быть не такой хороший иммунный ответ на вакцину, как у других. Тем не менее вакцинироваться нужно, поскольку у них выше риск заразиться Covid-19.Что касается беременных, то исследования на животных не показали вредного эффекта, хотя данные по использованию вакцины AstraZeneca против коронавируса в течение беременности очень ограничены. Нет исследований и по кормящим матерям. Решение надо принимать после консультации со своим врачом, сравнивая вред и пользу.По словам Федора Лапия, в Украине беременным рекомендуют вакцинацию только после родов.Не стоит прививаться людям, которые точно знают, что имеют аллергию на один из компонентов вакцины. Людям, у которых вакцина вызвала серьезные аллергические реакции, не рекомендуют получать вторую дозу.Наиболее распространенными явлениями после прививки были боль в месте укола, головная боль, усталость, боль в мышцах, ухудшение общего самочувствия, лихорадка, озноб, тошнота. Эти симптомы испытывали более более одного человека из десяти испытуемых. Диарея и рвота происходили менее чем у одного на десять привитых, снижение аппетита, головокружение, потливость, боль в животе и сыпь – менее чем у одного из ста.Сначала будут прививать группы риска, определенные Минздравом. Главный санврач Виктор Ляшко обещает, что каждый украинец сможет записаться на вакцинацию за государственные средства с 1 марта 2021 года. Доступ к записи откроют как для граждан, попадающих в группы риска, так и для обычных людей в возрасте 18–59 лет.Украинцы из групп риска смогут сразу выбрать место и время прививки, а остальные попадут в список ожидания. Если в группах риска будет много отказов от прививки, есть вероятность, что вам позвонят и предложат привиться бесплатно.