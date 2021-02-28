Замечено, что независимо от того, занимается человек спортом или нет, как только в доме появляются диагностические электронные весы – общая масса тела снижается примерно на 500 граммов даже без соблюдения специальной диеты.

Диагностические весы не только измеряют массу тела, но и отслеживают динамику всех показателей за нужный период времени. Самостоятельно рассчитают рекомендуемый параметр по технологии Body Mass Index, где уже будет учтен рост, пол, возраст и строение тела. Если пользователей несколько – устройство само определят, кто в данный момент на нем стоит. Современные весы могут даже подобрать персональную диету под конкретного человека и дать совет по физическим нагрузкам.Кроме веса программа выдает следующие данные:– висцеральный жир – если показатель высокий, выше риск заболеть сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями;– процентное содержание воды – показывает соотношение жидкости в организме к общему весу. Если данный показатель в пределах нормы – меньше риск заболеваний;– объем костной массы – показывает общую массу костного скелета. Нормальный уровень указывает на отсутствие проблем со здоровьем;– динамику физического состояния;– уровень базального метаболизма – показывает минимальный уровень энергии, который требуется для стандартной работы организма в целом. Если показатель приближается к 70%, со здоровьем все в порядке. Эта величина тесно связана с возрастом. На основе таких данных ряд моделей могут определить биологический возраст человека;– расчет рейтинга физического состояния – высчитывается из результатов показаний жира и мышечной ткани. Показывает общее состояние организма;– рекомендованное суточное количество калорий с учетом пола и возраста;– костная масса – данные, которые показывают общее состояние костного скелета.Обязательное условие получения точных измерений – взвешивание через три часа после приема пищи или тренировки.Электроника способна рассчитать индекс массы тела (ИМТ). По результатам ИМТ можно определить свое состояние:– меньше 14 – острый недостаток массы;– 14–22 – недостаточная масса;– 22–26 – все нормально;– 26–31 – вес избыточный;– больше 31 – состояние ожирения.Если произошло изменение показаний по сравнению с предыдущими измерениями, подается звуковой сигнал.Современные диагностические механизмы синхронизированы с планшетом. Можно смотреть показания прибора на дисплее андроид-устройства и увидеть графики по следующим показателям: вес, жир в процентах, артериальное давление, температура, содержание сахара.Основные критерии выбора:– допустимая нагрузка – модели работают в диапазоне от 0 кг до 150 кг;– тип дисплея – выносной или встроенный, размер и яркость;– подача энергии – батарейки/аккумулятор;– наличие функции диагностики;– корпус – дешевый пластиковый, но он же и хрупкий. Предпочтительнее модели с металлическим корпусом. Есть модели с корпусом из натурального камня.