Посмотреть на себя или своих знакомых со стороны – творческое объединение «Diy-театр действущих лиц» презентовало зрителям документальную постановку «Пара.docs». Особенность спектакля – откровения реальных людей, которые делятся собственными историями любви.

Тексты и характеры не меняли



Хореография как часть спектакля



Кого-нибудь обязательно узнаешь



Они стали родными

Над спектаклем работали два режиссера: Максим Иевлев, он же автор идеи, и Наталья Федина, которая придумывала и пластическое решение. «Пара.docs» – дебютная работа Максима Иевлева, в которой он решил использовать такой вид театрального представления, как документальный театр. Основой спектакля стали видеоинтервью. Парам, состоящим в отношениях, задавали стандартный набор вопросов, например: «Как вы познакомились? Обсуждаете ли свои отношения с друзьями и подругами?» и т.д. После отбора осталось 13 самых колоритных интервью.– Это были очень разные пары, большое количество разных оттенков и видов отношений между людьми – и непонятных дружеско-любовных, и семейных, и на грани развода, – рассказывает Наталья Федина. – Мы задействовали и гомосексуальные пары. В Харькове не нашли мужскую пару, которая нам приглянулась бы, поэтому отыскали видео в интернете: это реальные русскоговорящие молодые люди из Германии, которые долго живут вместе. Прототипом женских отношений стали две харьковчанки. У нас не было цели составлять манифест, учить и рассказывать, как можно и как нельзя. Это наше видение ситуации в условиях, в которых мы живем. Мы привыкли находиться в традиционном гетеросексуальном мире, но время диктует новые обстоятельства, с которыми мы не всегда готовы сталкиваться. В сценах мы показываем: посмотрите, как бывает. Иногда гораздо сложнее найти взаимопонимание в гетеросексуальной паре, чем в гомосексуальной. Относитесь к этому спокойнее, если люди не лоббируют только свои интересы и агрессивно не требуют внимания к себе. Мы за то, чтобы все жили долго и счастливо. Основной аспект – отношения между разными людьми. Это очень сложные вопросы, и, наверное, не театру их решать. Но наша задача – отзеркалить реальность.Актеры и режиссеры художественно обыграли интервью, при этом тексты оставили в оригинале. Как, с какими эмоциями пары отвечали на заданные вопросы, зритель и видит в спектакле. Смысл игры в документальном театре – по словам Натальи Фединой, как можно более точное отображение авторского текста. Интервью разделили на подгруппы: недавно познакомившиеся молодые люди; те, кто находится в браке или в отношениях 5–7 лет; те, кто прожил вместе значительную часть жизниКомпозиционно спектакль разделен за счет пластического решения.– С помощью хореографии мы сделали переходы от одного тематического блока к другому, – рассказывает Наталья Федина. – В пластичных переходных мизансценах и закладывался смысл перемен, и зритель может увидеть или уловить смену настроения. Пластика сыграла роль некоторого катализатора и в то же время характеризует весь спектакль. Хореография в финале как раз подводит итог тому, что мы хотели сказать.Спектакль «Пара.docs» – очень харьковский.– Вы узнаете Харьков лексически и фонетически, – уверяет Наталия Федина. – Мы не делали никаких правок в текстах, поэтому в спектакле вы услышите харьковское «шо», узнаваемые харьковские мэмы. В постановке есть упоминания конкретных геолокаций – мест, где пары назначали друг другу свидание, названия станций метро, станции назначения следующих из Харькова поездов.А еще «Пара.docs» универсален и для каждого зрителя это очень личный взгляд на отношения.– Спектакль документальный, но он имеет комедийную окраску. Невозможно не улыбнуться, если узнаешь в актерах себя, родителей, соседа, сестру. Очень часто по время паузы на сцене актеры слышат реплики из зала: «Ой, так это же наша бабушка!» или «Так это про тебя, Марина!». Мы к такому уже привыкли. Но после спектакля обязательно придет осознание – то, что заставит каждого подумать о собственных отношениях, – говорит Наталия Федина.22-летняя актриса Валерия Зимина играет в «Пара.docs» двух героинь.– Моя первая героиня – Джульетта, – рассказывает Валерия Зимина. – Девушка состоит в отношениях с парнем всего три месяца. Это интересный конфетно-букетный период, поверхностный этап отношений, когда ребята только начинают знакомиться, не до конца знают друг друга. Мой молодой человек – тоже герой спектакля: вместе со мной играл Ромео. Работать вместе было интересно, и если в чем-то отношения наших героев были похожи на наши, это помогало. Вторая героиня – Клеопатра. Она состоявшаяся женщина, замужем девять лет, у нее двое детей. Они с мужем прошли через многие сложности, даже собирались разводиться, но тем не менее они по сей день вместе, любят друг друга и все у них хорошо.Как актрисе Валерии больше приглянулась героиня постарше – Клеопатра. Валерия уже прошла этап, который ее Джульетта проходит сейчас, а вот Клеопатра – это опыт, которого у актрисы еще не было.– Мне было интересно прочувствовать, как взаимодействуют между собой люди, которые долгое время находятся в браке, что между ними происходит. Кроме того, Клеопатра – непростая героиня: у нее своеобразные манеры, движения, она специфически общается, у нее необычный голос, она выпивает и курит. Мне было интересно создавать этот образ и в работе над ролью я ее полюбила, – признается актриса. – Женщина, которая стала прототипом, приходила на спектакль вместе с мужем. Оба были в восторге и подарили мне цветы. Мы долго общались, обсуждали спектакль, и после встречи они стали мне родными. В спектакле мы показываем то, что есть на самом деле. Какая бы пара ни была – традиционная или нетрадиционная, – сложности у всех одинаковые. Все проходят через одни и те же этапы отношений и проблемы, решают конфликты и продолжают любить друг друга.