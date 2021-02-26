Из-за роста заболеваемости коронавирусом под Харьковом закрыли Подвысочанскую школу.Это уже четвертое учебное заведение в Боровской громаде, закрытое на карантин в связи со всплеском заболеваемости COVID-19, сообщает "Суспільне".
Всех учеников и педагогов школы перевели на дистанционное обучение.
Отмечается, что Подвысочанская школа перешла на дистанционный режим работы с 25 февраля.
- Там 60 детей. Заболела директор и два педагога. Дети не заболели, но они все контактные, поэтому обучение приостановили, - сообщил Боровский поселковый голова Александр Тертышный.
Сегодня в Боровской громаде полностью на дистанционном обучении три школы: Боровская, Песко-Радьковская и Подвысочанская. В Богуславско из дома учатся школьники 5-х, 7-х и 9-х классов.
Как сообщила начальница отдела по вопросам гуманитарной политики Боровской поселковой общины Татьяна Бондаривская, всего в Боровской громаде на дистанционном обучении находится 921 ученик из 1466.
- На сегодняшний день продолжают болеть коронавирусом пять учеников и девять педагогов в четырех школах Боровской громады. Общее состояние больных удовлетворительное, сложных случаев течения болезни нет, - отметила чиновница.
Планируется, что с 1 марта за парты вернутся ученики 5, 7, 9 классов Богуславской школы. С 5 числа - Боровской и Песко-Радьковской, а с 11 марта - Подвысочанской.
Александр Тертышный заверил, что на территории Боровской громады не планируют усиливать карантинные мероприятия.
Напомним, с понедельника, 22 февраля, на территории Украины по умолчанию будет установлена желтая карантинная зона. Детские сады и школы будут работать. Отдельные классы или целые школы будут переходить на дистанционное обучение, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% учеников и персонала школы. Также в желтой зоне запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием учеников или воспитанников из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.