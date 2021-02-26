Президент США Джо Байден в День сопротивления оккупации Крыма пообещал привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины.

В опубликованном на сайте Белого дома заявлении указывается, что США никогда не признают аннексию Крыма и вместе с Украиной будут и дальше противостоять агрессии России.«Мы продолжим работу над привлечением России к ответственности за ее противоправную деятельность и агрессию в Украине», — говорится в заявлении Байдена.«Мы также продолжим чтить мужество и надежду Революции Достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков в защитной экипировке на Майдане и потребовал нового начала для своей страны. Соединенные Штаты по-прежнему привержены обещаниям Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны», — заявил президент США.26 февраля в Украине отмечают День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этот день семь лет назад возле Верховной Рады АР Крым в Симферополе прошел крупнейший митинг в поддержку территориальной целостности и единства Украины.Россия оккупировала Крым в 2014 году. 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя произошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме».Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.Россия называет это «восстановлением исторической справедливости».