Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

Пабло Пикассо считают одним из самых дорогих художников мира.



"Его работы чаще всего похищают из музеев. В Харьковском художественном музее впервые открылась персональная выставка его работ. Она состоит из 27 эстампов художника и видеоарта. Увидеть работы можно до 29 апреля",- написано в сообщении.

