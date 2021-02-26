В Песочине полицейские разыскали 81-летнюю пенсионерку, которая утром 26 февраля ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Как сообщили в полиции, к правоохранителям Песочинской территориальной громады с заявлением о пропаже обратилась дочь пенсионерки.



Женщина рассказала, что ее пожилая мать имеет проблемы с памятью.



Полицейские нашли пенсионерку в течение часа. Пожилую женщину обнаружили на улице Полтавское шоссе в Песочине.