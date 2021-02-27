Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Метростроителей, 34, ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30 (п. №1-3), ул. Гвардейцев Широнинцев, 88, 94пр. Московский, 308 (п. №8, стояк), ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк).; ул. 12 Апреля, 32 (п. №2, спаренный стояк)ул. Власенко, 22 (п. №3), ул. Власенко, 18; б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк)ул. Вокзальная, 10 (стояк)пр. Гагарина, 173-в (спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк); пр. Льва Ландау, 16 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №8, стояк)ул. Новгородская, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, пр. Науки, 19-б, 21-а, ул. Новгородская, 20, 22, пр. Науки, 64 (п. №5, стояк)