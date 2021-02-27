Утром на Улице Ощепкова произошел пожар, в котором погиб 61-летний харьковчанин.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Ощепкова 8/1 поступило на номер «101» в 5:11 утра.«К месту пожара прибыли два оперативных отделения пожарно-спасательной части на автоцистернах и автолестнице. На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горела мебель. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 1960 года рождения», - прокомментировали в пресс-службе спасателей.Полностью потушить возгорание пожарным удалось в 5:42.Причина возникновения пожара устанавливается.