События Элитная локация для фото чиновников за 29 миллионов и новые скандалы Харьковского горсовета (видео) Дмитрий Коган 12:44 715 Власти города и области продолжают попадать в новые скандалы. Подробности рассказал Дмитрий Коган в программе "Расклады". Читайте также Сессия горсовета, администрация Тимчук забирает льготы у чернобыльцев и скандал вокруг ФОКа в Дергачах Первая партия вакцины уже в Харьковской области В Харькове во время пожара погиб мужчина БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Сессия горсовета, администрация Тимчук забирает льготы у чернобыльцев и скандал вокруг ФОКа в Дергачах События 13:02 Лента новостей Сессия горсовета, администрация Тимчук забирает льготы у чернобыльцев и скандал вокруг ФОКа в Дергачах 13:02 Элитная локация для фото чиновников за 29 миллионов и новые скандалы Харьковского горсовета (видео) 12:44 Первая партия вакцины уже в Харьковской области 12:43 Если посылка не дошла до адресата 11:04 В Харькове во время пожара погиб мужчина 10:47 Более сотни домов Харькова остались без электроэнергии 09:46 Депутаты поддержали инициативу Блока Светличной 09:32