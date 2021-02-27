События Сессия горсовета, администрация Тимчук забирает льготы у чернобыльцев и скандал вокруг ФОКа в Дергачах Анна Почапская 13:02 173 Анна Почапская рассказала о новых скандалах в Харькове и области. Подробности в сюжете программы "Ремарки". Читайте также Элитная локация для фото чиновников за 29 миллионов и новые скандалы Харьковского горсовета (видео) Первая партия вакцины уже в Харьковской области В Харькове во время пожара погиб мужчина БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Элитная локация для фото чиновников за 29 миллионов и новые скандалы Харьковского горсовета (видео) События 12:44 Лента новостей Сессия горсовета, администрация Тимчук забирает льготы у чернобыльцев и скандал вокруг ФОКа в Дергачах 13:02 Элитная локация для фото чиновников за 29 миллионов и новые скандалы Харьковского горсовета (видео) 12:44 Первая партия вакцины уже в Харьковской области 12:43 Если посылка не дошла до адресата 11:04 В Харькове во время пожара погиб мужчина 10:47 Более сотни домов Харькова остались без электроэнергии 09:46 Депутаты поддержали инициативу Блока Светличной 09:32