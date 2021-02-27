По данным следствия, пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, трагедия произошла накануне вечером, 26 февраля, на трассе «Харьков - Ахтырка», где водитель грузовика "ТАТА" сбил мужчину около 60 лет.От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.