При себе у мужчины было 4 пакетика наркотического порошка и он успел сделать 13 закладок.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова, на улице Братской внимание полицейских привлек мужчина, который при появлении правоохранителей резко изменил направление движения.«Такое нетипичное поведение показалось патрульным странным, поэтому они обратились к гражданину для проверки. Мужчина заметно нервничал и явно не желал общаться с полицейскими. Впоследствии он сообщил, что у него с собой в кармане свертки, по его словам, с наркотическим веществом. Также мужчина сказал, что эти свертки он распространяет через так называемые "закладки"», - сообщили в ведомстве.На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей мужчины следователи обнаружили 4 свертка с веществом синтетического происхождения. Также гражданин согласился указать 13 мест, где он сделал закладки.