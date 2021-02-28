Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Льва Ландау, 16 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №8, стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (стояк) до 20:00 01.03.21 г.пер. Рубежанский, 4 (п. №1) до 18:00 01.03.21 г.б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 01.03.21 г.ул. Большая Панасовская, 193 (п. №4, стояк) до 20:00 01.03.21 г.пр. Науки, 64 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 195 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №8) до 20:00 28.02.21 г.