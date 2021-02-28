О плановых отключениях предупредили в компании "Харьковоблэнерго".

Как сообщает пресс-служба предприятия, в связи с проведением ремонтных работ электроснабжение временно прекращено по следующим адресам:1, 10, 11; 12; 13; 14; 16; 18; 2; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 3, 30; 34; 36; 4, 5, 58; 6; 60; 7, 8; 9;1, 10, 100; 102; 104; 106; 11; 12/1; 12/2; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3, 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4, 40, 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 5/2; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7, 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 8; 80; 81; 82; 82/1; 82/2; 84; 84А; 86; 88; 9; 90; 92; 94; 96; 98;1, 1А; 1Е; 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3, 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 39А; 4, 4А; 41; 43; 45; 45А; 47; 5, 6; 7, 8; 8А; 9;10, 15; 16; 16 А; 17; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4, 40, 41; 42; 44; 45; 45А; 46; 47; 48; 49; 5, 50; 52; 53; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 69А; 69Б; 69В; 69Г; 69Д; 7, 70; 72; 73; 74; 8; 9;1, 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 23; 24; 25; 27; 29; 3, 31; 33; 35; 37; 39; 4, 41; 43; 45; 45А; 5, 6; 7, 8; 8А; 8Б; 9;1, 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 3, 31; 5, 7, 9;2; 10; 12; 14; 2А; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 4, 40, 41; 41/1; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47/2; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 56; 58; 6; 60; 62; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 8;1; 3;39; 41; 43; 45; 47;27А; 27Б;4; 6; 7; 8; 17;, 31.