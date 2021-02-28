За пять лет сеть фестивалей стала одним из самых популярных мероприятий в сфере искусства в Украине

Как рассказала народный депутат Украины Юлия Светличная, в Харькове состоялся отборочный тур Всеукраинского телевизионного проекта «European talent show», в котором выступили участники из всех громад Харьковской области.«Вау! – единственная реакция на то, что сегодня получилось сделать у «European Talent Show» в Харькове! Невероятные, яркие, талантливые!Понимаешь, насколько важно дать людям проявить себя. Как говорил Сократ: «В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить». Сегодня это получилось на все сто!Уже пятый год поддерживаю этот проект. За это время он стал одним из самых масштабных и популярных в Украине. Так будет и дальше. После следующих отборочных конкурсов в Днепре, Одессе и Львове - Финал. Конечно же в .... ХАРЬКОВЕ! По-другому никак.Спасибо за горящие глаза и фантастическую волну позитива!», - написала депутат.