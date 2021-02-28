Основные события региона за 22 - 28 февраля.Знаменитой учительнице из-под Харькова пришлось уволиться из-за прессинга
Учительница биологии Ольга Халепа, прославившаяся на всю Украину благодаря рэп-урокам и признанная "Учителем года", уволилась из школы в селе Яковлевка Лозовского района.
Убийство на Отакара Яроша: полиция задержала подозреваемого
В Харькове, в переулке Отакара Яроша был убит человек. Через несколько часов полиция сообщила о задержании нападавшего за пределами города.
Лидер блока «Разом!» Юлия Светличная заявила о необходимости внедрения муниципальной программы поддержки жителей Харькова
Соответствующие инициативы были представлены во время заседания Харьковского горсовета.
Дергачевский физкультурно-оздоровительный комплекс не могут открыть почти год
Несмотря на полную его готовность к сдаче, комплекс все еще не открыт.
В Харькове пожар на протезном заводе: стали известны подробности
В Харькове произошел пожар на территории протезного завода, где горели складские помещения на площади 2000 квадратных метров.
Почти 18% за месяц: промышленность Харьковской области стремительно падает
Как сообщили в Государственной службе статистики Украины, промышленность Харьковской области за январь текущего года сократила объемы продукции на 17,6%, что является одним из наихудших показателей за последние годы.
Харьковчане в ужасе от состояния одной из станций городского метро
Харьковчане жалуются, что станция метро "Харьковский тракторный завод" находится в неудовлетворительном состоянии.
Элитная локация для фото чиновников за 29 миллионов и новые скандалы Харьковского горсовета
Итоговый еженедельный выпуск программы "Расклады".
Сессия горсовета, администрация Тимчук забирает льготы у чернобыльцев и скандал вокруг ФОКа в Дергачах
Анна Почапская рассказала о главных событиях уходящей недели.
Итоговый выпуск "Вечірні Новини" о главных новостях недели.