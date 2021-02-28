Основные события региона за 22 - 28 февраля.

Учительница биологии Ольга Халепа, прославившаяся на всю Украину благодаря рэп-урокам и признанная "Учителем года", уволилась из школы в селе Яковлевка Лозовского района.В Харькове, в переулке Отакара Яроша был убит человек. Через несколько часов полиция сообщила о задержании нападавшего за пределами города.Соответствующие инициативы были представлены во время заседания Харьковского горсовета.Несмотря на полную его готовность к сдаче, комплекс все еще не открыт.В Харькове произошел пожар на территории протезного завода, где горели складские помещения на площади 2000 квадратных метров.Как сообщили в Государственной службе статистики Украины, промышленность Харьковской области за январь текущего года сократила объемы продукции на 17,6%, что является одним из наихудших показателей за последние годы.Харьковчане жалуются, что станция метро "Харьковский тракторный завод" находится в неудовлетворительном состоянии.Итоговый еженедельный выпуск программы "Расклады".Анна Почапская рассказала о главных событиях уходящей недели.