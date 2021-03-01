В Харькове, 1 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



пер. Рубежанский, 4 (п. №1) до 18:00 01.03.21 г., пер. 1-й Новый (ч/с), ул. Парашютистов (ч/с), ул. Магаданская (ч/с), пер. Бархатный (Краснодорожный) (ч/с), ул. Изюмская (ч/с), ул. Дидро (ч/с), ул. Бобруйская (ч/с), пер. Алтайский (ч/с) до 20:00 01.03.21 г.



А также:



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 49-г (стояк) до 17:00 01.03.21 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 01.03.21 г.



Основянский район:

ул. Квиткинская, 10 (п. №1) до 20:00 01.03.21 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №5, стояк) до 20:00 01.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №4, стояк) до 20:00 01.03.21 г.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 195 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №8) до 20:00 01.03.21 г.