По словам очевидцев, на проспекте Тракторостроителей автомобиль вылетел с дороги и заблокировал движение трамваев.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.



"На Тракторах братишка на Dodge Caliber, выезжая со двора, перемахнул через рельсы на противоположной стороне дороги и застрял. Ведет себя адекватно, трезвый. Со слов копов, стало плохо", - написано в сообщении.