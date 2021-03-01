Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 1 марта облачно с прояснениями.

Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без существенных осадков.



На дорогах местами гололедица.



Ветер северный, 5 - 10 м / с.



Температура ночью от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем 0 - 5 ° тепла.



По городу: Ночью небольшой мокрый снег. Днем без существенных осадков.



Температура ночью 0- 2 ° мороза, днем 2 - 4 ° тепла.