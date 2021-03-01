В 2020 году Харьков увеличил экспорт товаров на 1,4%.

В 2020 году Харьков увеличил объемы экспорта на 1,4%, импорта — на 3%, говорится в отчете об основных показателях экономического и социального развития Харькова за прошлый год, пишет Depo.Харьков.



Экспорт и импорт в 2020 году составил соответственно $926,5 млн и $1 161,6 млн. Внешнеторговый оборот предприятий Харькова увеличился против 2019 года на 2,3% и составил $2 088,1 млн.



Розничный товарооборот предприятий Харькова, по оперативным данным, составил 50,5 млрд грн.