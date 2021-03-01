Ночью 28 февраля патрульные получили сообщение о том, что на улице Мира неизвестный разбил стекло в автомобиле ЗАЗ и украл вещи владельца.

Об этом сообщили в полиции.



Также заявитель сообщил, что сосед видел мужчину, который с сумками шел в сторону сквера.



Во время отработки вызова полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина, который, увидев патрульных, бросил на землю вещи и начал убегать.



Злоумышленник был задержан.