Ночью 28 февраля патрульные получили сообщение о том, что на улице Мира неизвестный разбил стекло в автомобиле ЗАЗ и украл вещи владельца.
Об этом сообщили в полиции.
Также заявитель сообщил, что сосед видел мужчину, который с сумками шел в сторону сквера.
Во время отработки вызова полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина, который, увидев патрульных, бросил на землю вещи и начал убегать.
Злоумышленник был задержан.
Также заявитель сообщил, что сосед видел мужчину, который с сумками шел в сторону сквера.
Во время отработки вызова полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина, который, увидев патрульных, бросил на землю вещи и начал убегать.
Злоумышленник был задержан.