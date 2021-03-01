Десятки работников предприятия вышли на акцию протеста из-за высокой задолженности предприятия по зарплате.

1 марта работники Электротяжмаша перекрыли Московский проспект в связи с трехмесячной задолженности предриятия по заработной плате.«Руководство (если вот это всё можно так назвать) завода обещаний по выплате задолженности по заработной плате очередной раз не выполнил. Практически три месяца без зарплаты, долги перед банками по кредитам, долги за коммунальные услуги, нет денег на лечение, нет денег на одежду, нет денег на еду. Жизнь сотрудников под угрозой, потому что на те копейки, которые выплачены за практически три месяца, нормальный человек прожить не может», - сообщают участники акции.Напомним, что ранее в Государственной службе статистики Украины сообщили о рекордной задолженности региона по заработной плате. Сумма долга за год выросла на 24% и составила рекордные 454 миллиона гривен.