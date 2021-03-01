Чиновнице сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Следователи установили, что на протяжении трех лет директор коммунального предприятия утверждала своим сотрудникам надбавки за сложность и напряженность в работе в размере до 50%. При этом финансовых возможностей для дополнительных выплат работникам у предприятия не было, а прибыль не покрывала даже зарплату сотрудников.Как отмечают в прокуратуре, в результате действия директора привели к излишнему расходованию средств коммунального предприятия на сумму свыше 1,7 миллиона гривен.Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ее ждет наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот 50 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.