Дата установлена медицинской общественностью по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения в 2002 году.

Также сегодня Всемирный день гражданской обороны, день "Ноль дискриминации" и День комплимента.



Православные верующие в этот день чтят память праведной Мариамны, которая жила в I веке и была сестрой апостола Филиппа.



Именины: Валент, Даниил, Еремей, Илья, Исай, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан, Росина.