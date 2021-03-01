События ДТП в Харькове усложнило движение на Московском проспекте (видео) Вечерний Харьков 12:24 582 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «ДТП на Московском проспекте, возле Южкабеля», сказано в подписи к выложенному видео. Читайте также В Харькове выявили десятки новых случаев заболевания COVID-19 Харьковчане вышли на протест против самоуправства застройщиков Патрульные в Днепре с риском для жизни спасли четверых людей (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове выявили десятки новых случаев заболевания COVID-19 События 13:26 Лента новостей В Харькове выявили десятки новых случаев заболевания COVID-19 13:26 Харьковчане вышли на протест против самоуправства застройщиков 13:04 Патрульные в Днепре с риском для жизни спасли четверых людей (видео) 12:46 ДТП в Харькове усложнило движение на Московском проспекте (видео) 12:24 В Харькове родилось 73 ребенка 12:05 1 марта отмечают Всемирный день иммунитета 11:48 Курс валют на 1 марта 11:33