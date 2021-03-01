Патрульные спасли жизнь 4-х человек, среди них 13-летний парень.

Всех учат, что гулять по замёрзшей реке при потеплении нельзя, но компания мужчин пошла пройтись по Днепру и прихватила с собой ребёнка. Уйдя на приличное расстояние от берега, вся компания дружно провалилась под лёд.Неравнодушные граждане вызвали копов. Лейтенант Сергей Миняйло и капрал Олег Предвечный, совместно с гражданскими бросились на помощь.Первого вытянули мальчика, затем, с помощью лестницы и веревки, оказали помощь еще двум мужчинам. Далее полицейские начали спасать четвертого мужчину, который находился чуть дальше от других в воде."Когда мы подползли к нему, тот уже обессилен и сказал, что не может двигаться. Мы бросили ему веревку и попросили просто держаться за нее изо всех сил. Я потянул напарника за ноги, и нам удалось извлечь мужчину на прочный лед. Затем мы осторожно направились к берегу "- Сергей Меняйло.Спасибо патрульным за самоотверженность.