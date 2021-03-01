Жители 23 Августа на Павловом Поле вышли на акцию протеста против грядущей застройки микрорайона высотками. Горожане просят не допустить строительства и остановить вырубку деревьев.По словам местных жителей, на ул. 23 Августа, 56 застройщик самовольно ограничил доступ людей на коммунальную территорию, хотя никаких разрешительных документов у него якобы нет.
На объекте уже установлен забор, а также ведется вырубка деревьев. По предварительным данным, здесь планируется построить комплекс из 17-ти, 12-ти и 9-этажных домов.
"Забор был возведен за один день. За тем забором много спиленных деревьев. На месте старого двухэтажного дома хотят построить жилой комплекс. Мы же переживаем, что наш дом пойдет трещинами", - говорят митингующие.
Горожане говорят, что данная застройка уничтожит инфраструктуру микрорайона, и требуют прекратить вырубку деревьев и не допустить проведения строительных работ. Также люди предлагают провести общественные слушания по поводу застройки.