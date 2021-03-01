Жители 23 Августа на Павловом Поле вышли на акцию протеста против грядущей застройки микрорайона высотками. Горожане просят не допустить строительства и остановить вырубку деревьев.

По словам местных жителей, на ул. 23 Августа, 56 застройщик самовольно ограничил доступ людей на коммунальную территорию, хотя никаких разрешительных документов у него якобы нет.На объекте уже установлен забор, а также ведется вырубка деревьев. По предварительным данным, здесь планируется построить комплекс из 17-ти, 12-ти и 9-этажных домов."Забор был возведен за один день. За тем забором много спиленных деревьев. На месте старого двухэтажного дома хотят построить жилой комплекс. Мы же переживаем, что наш дом пойдет трещинами", - говорят митингующие.Горожане говорят, что данная застройка уничтожит инфраструктуру микрорайона, и требуют прекратить вырубку деревьев и не допустить проведения строительных работ. Также люди предлагают провести общественные слушания по поводу застройки.