По состоянию на 1 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 56 845 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 83 887 случаев заболевания COVID-19, 5 368 человек находятся под медицинским наблюдением, 76 929 пациентов выздоровели, 1 590 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 марта в Украине зафиксировано 4 285 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 352 134 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 26 050 человек умерли, 1 171 724 - выздоровели.