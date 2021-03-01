Национальная комиссия регулирования связи и информатизации снизила межоператорский тариф. С 1 июля 2021 года за минуту исходящего звонка участники рынка будут платить семь копеек при местном вызове или десять копеек при междугороднем.

С 1 января 2022 года ставки уменьшатся до пяти и восьми копеек, сообщается на сайте НКРС.Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение НКРСИ разработано с целью создания условий для снижения стоимости вызовов в фиксированные сети.Такое снижение, по мнению Нацкомиссии, предоставит потребителям возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды услуг по той же стоимости и уменьшит стоимость межсетевых звонков.Базовые тарифы на звонки с мобильных на фиксированные: Киевстар («Общение без границ») – 1,5 грн/мин, Vodafone (SuperNet Turbo) – 0,6 грн/мин, lifecell («Смарт лайф») – 1 грн/мин.В то же время, операторы предлагают множество тарифов, которые включают бесплатные минуты при звонках на стационарные телефоны, отмечает НКРСИ.Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что с 2021 года мобильные операторы повысят стоимость пакетов услуг некоторых своих тарифных планов.