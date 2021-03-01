В Харькове ищут водителей для автомобилей скорой помощи.Об этом на своей странице в Facebook написал заведующий отделением неотложной медпомощи №1 Александр Перепелица. По его словам, вакансии открыли потому, что службе скорой поступили новые машины, а также в связи с расширением отделения.
Требования к кандидатам – иметь права категория В и С и "желание работать".
Рабочая смена длится 12 часов, в месяц водитель отрабатывает 14-15 смен. Есть возможность работать на полторы ставки. Также сотрудникам гарантируется полный социальный пакет.
Стартовая заработная плата - около 8000 грн. Ее размер с премией зависит от количества вызовов, а также от стажа работы:
• три года - +20%;
• пять лет - +40%;
• семь лет - +60% к ставке.
Отделение находится по адресу: Харьков ул. О. Яроша, 3А. Есть пункт базирования в районе Пятихаток.
Подробности по телефонам: 0504009696; 0964409696; 3403388, с 10.00 до 16.00.
Напомним, бригады скорой помощи с 1 января этого года работают по новым правилам. Теперь все поступающие вызовы разделены на четыре категории:
• критические (когда есть угроза жизни);
• экстренные (когда несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к резкому ухудшению состояния пациента);
• неэкстренные;
• непрофильные.
На критические вызовы медики должны прибывать за 10 минут, на экстренные - за 20.
Под непрофильные и неэкстренные случаи подпадают те, в которых пациент не находится в неотложном состоянии, - например, речь о повышении давления. С такими вызовами пациентам посоветуют обращаться к своим семейным врачам.
По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Харьковской области Виктора Забашты, из-за введения новых правил участились случаи отказов в приезде медиков скорой.