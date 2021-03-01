В Харькове ищут водителей для автомобилей скорой помощи.

Об этом на своей странице в Facebook написал заведующий отделением неотложной медпомощи №1 Александр Перепелица. По его словам, вакансии открыли потому, что службе скорой поступили новые машины, а также в связи с расширением отделения.Требования к кандидатам – иметь права категория В и С и "желание работать".Рабочая смена длится 12 часов, в месяц водитель отрабатывает 14-15 смен. Есть возможность работать на полторы ставки. Также сотрудникам гарантируется полный социальный пакет.Стартовая заработная плата - около 8000 грн. Ее размер с премией зависит от количества вызовов, а также от стажа работы:• три года - +20%;• пять лет - +40%;• семь лет - +60% к ставке.Отделение находится по адресу: Харьков ул. О. Яроша, 3А. Есть пункт базирования в районе Пятихаток.Подробности по телефонам:, с 10.00 до 16.00.Напомним, бригады скорой помощи с 1 января этого года работают по новым правилам. Теперь все поступающие вызовы разделены на четыре категории:• критические (когда есть угроза жизни);• экстренные (когда несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к резкому ухудшению состояния пациента);• неэкстренные;• непрофильные.На критические вызовы медики должны прибывать за 10 минут, на экстренные - за 20.Под непрофильные и неэкстренные случаи подпадают те, в которых пациент не находится в неотложном состоянии, - например, речь о повышении давления. С такими вызовами пациентам посоветуют обращаться к своим семейным врачам.По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Харьковской области Виктора Забашты, из-за введения новых правил участились случаи отказов в приезде медиков скорой.