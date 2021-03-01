Помимо дополнительных функций, которыми снабжены «умные» электронные весы стоит обратить внимание на погрешность измерения и объем памяти, особенно если у вас большая семья.

Все напольные весы имеют предел максимальной нагрузки. Как правило, он выражается в значениях от 100 кг до 220 кг и намного превышает значение среднего веса среднестатистического пользователя. Но если у вас в семье есть кто-то очень крупный и тяжелый, обратите внимание, чтобы предел максимальной нагрузки весов был побольше.Важным параметром также является погрешность измерения весов. В зависимости от того, насколько она велика или мала, и определяется точность напольных весов. Приборы начального класса имеют погрешность измерения 1кг – 500 г, самые продвинутые модели – 300–100 г. Тем, кому важны изменения веса до мельчайших значений, лучше приобрести устройство с небольшой погрешностью.Еще один параметр, который стоит учитывать при выборе весов, – это объем памяти или количество пользователей, чьи результаты взвешивания устройство может запомнить. Этот параметр варьируется от двух до десяти человек. Такие весы могут сравнивать текущий вес каждого из пользователей с предыдущим, а некоторые модели способны узнавать каждого пользователя автоматически.Выбирайте в зависимости от того, насколько велика ваша семья. Если ц вас нет семьи, вряд ли стоит переплачивать за объем памяти на десять человек.В производстве напольных весов используются самые разные материалы: стекло, пластик, металл, дерево и даже природный камень. Также очень популярны разнообразные сочетания стекла с пластиком или стекла с металлом. Наиболее распространены пластиковые весы, так как они просты в использовании и имеют невысокую стоимость.Стеклянные модели выглядят стильно, но требуют большей осторожности в обращении и некоторых усилий при уходе за ними. Очень интересны стеклянные модели с резиновыми вставками против скольжения. Напольные весы с деревянной поверхностью: более экологичны, на них приятно становиться босиком. По функциональным возможностям и точности измерения модели из стекла и пластика ничем не отличаются.