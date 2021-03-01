В Харькове резко возросла заболеваемость коронавирусом среди детей. В частности, участились случаи, когда дети переносят болезнь в тяжелой форме.

Об этом, как пишет "Суспільне", рассказала профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Харьковской медакадемии последипломного образования Лариса Ходок.Лариса Ходок консультирует областную детскую инфекционную больницу - единственное медучреждение в регионе, в котором от коронавируса лечат детей.По словам Ходок, ситуация, при которой дети не болеют или болеют редко, - изменилась.- У нас есть данные, что в 2020 году, в период с апреля по декабрь, болели 486 детей. В этом году уже заболели 246 детей - это за два месяца, - сообщила Ходок.Количество выявленных случаев она связывает с улучшением диагностики.- Дело в том, что бессимптомная форма, которая чаще характерна детям, преимущественно лечится дома, а в стационар поступают тяжелые формы, и их, наверное, сейчас стало больше. Возможно, родители стали более внимательно к этому относиться и быстрее обращаться за медицинской помощью, - отметила Ходок.По ее словам, изначальные симптомы у детей могут отличаться от тех, что характерны для взрослых.- У детей коронавирусная болезнь не всегда начинается с патологии легких. Это могут быть высыпания, кишечный синдром. Иногда диагностируются ветряная оспа, атопический дерматит, а уже потом выясняется, что это коронавирусная болезнь, - рассказала профессор.По информации Ходок, повышение заболеваемости среди детей началось в конце 2020 года. Возраст детей – разный, но чаще тяжелая форма характерна для детей старшего возраста.Сейчас в больницу госпитализированы 96 детей, из которых COVID-19 уже подтвержден у 30, у остальных – подозрение на коронавирус. В реанимации детской инфекционной больницы - пятеро детей с коронавирусом и пневмонией.