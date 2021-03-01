С марта началось ежемесячное повышение билетов на поезда на 2%.

Об этом сообщил министр инфрасруктуры Владислав Криклий, пишет Укринформ."Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки", - сказал Криклий."Легкая индексация" продлится до конца года и по его итогам цены на билеты вырастут на 20%.