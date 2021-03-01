По информации облгосадминистрации, на данный момент медики лишь учатся делать инъекции.

Харьковская область оказалась одной из самых последний в стране по количеству вакцинированных медицинских работников.Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 марта в регионе сделали инъекции 80 медикам, что составляет лишь 0,52% от 30400 дозах вакцин, которые поступили на баланс области. Это четвертый наихудший показатель в стране.Кроме того, несмотря на обещание директора облздрава Геннадия Бондарчука, что с 1 марта районы области получат вакцины - этого не произошло. По информации облгосадминистрации, медики только сейчас проходят курсы по вакцинации, которые будут длиться до 9 марта.