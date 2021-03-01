По словам пикетирующих, выйти на акцию протеста их заставили нынешние коммунальные тарифы.

У здания Харьковской областной государственной администрации прошла акция протеста против нынешнего секретаря городского совета Игоря Терехова.Участники акции утверждают, что причиной их недовольства стали цена за коммунальные услуги."Терехов исполняет обязанности мэра. Пенсии не поднимают, а тарифы поднимают. У меня отец-инвалид, у него пенсия 1600, а за квартиру надо платить по 3000. С чего он должен платить? ... Раньше хотя бы бонусные 100 киловатт давали по 90 копеек, а сейчас и это убрали. Мы потому и стоим. К Терехову мы ходили на прошлой неделе, реакции никакой, поэтому пришли сюда", - рассказали протестующие журналистам Суспільного.