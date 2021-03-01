Что болит у Украины? Как отзывается в нас спустя семь лет аннексия Крыма, война на территории Донбасса? Сможем ли выжить в экологическом беспределе? В «Ермиловцентре» открылась выставка современного украинского искусства «Штучний біль».
Художники реагируют острее
Организаторы назвали проект «Штучний біль», потому что это определенная игра слов. «Штука» по-польски означает «искусство», а по-украински – «искусственный», то есть то, что было сделано человеком, а не возникло естественным образом. В выставке участвуют 22 художника из Харькова и Киева. В экспозиции – фотографии, живопись, инсталляции, арт-объекты, видео-арт.
– Идея проекта – показать болевые точки украинского искусства, темы, волнующие современных художников, – рассказывает куратор выставки, директор центра современного искусства «Ермиловцентр» Наталия Иванова. – Конечно, всех нас тревожат многие темы, но художники реагируют на них острее и могут визуально транслировать обществу. Художественная рефлексия направлена на отражение хрупкого положения украинского общества, где есть наглая аннексия Крыма, сепаратистские выступления в Донбассе, внешнее вмешательство, поиск национальной идентичности Украины, активность ультраправых движений внутри страны. Это темы, которые отзываются болью даже несмотря на то, что за семь лет мы как бы смирились с определенным положением вещей, научились с этим жить, уже не так бурно и эмоционально реагируем. Но художники время от времени возвращают нас к тем событиям, привлекают наше внимание и напоминают о том, что болит.
Можно ли закапсулировать советский менталитет
«Штучний біль» – не из тех выставок, где можно просто расслабиться и получить удовольствие. В ней много информации для размышления.
Большой блок работ отсылает к 1970-м годам, которые Украина прожила в составе СССР. Киевская группа «Нацпром» – Олег Тистол и Николай Маценко – представила на выставке скульптурный проект «Головы». Четыре головы одинаковой формы с разной мимикой и формой постаментов – это разные расы, стороны света, разные эмоциональные состояния.
– Насколько на нас до сих пор влияют советский менталитет и советские ценности? С этим связан поиск идентичности, и художники видят свой выход, – рассказывает Наталия Иванова. – Например, работа Влада Краснощока «Капсула времени». Автор законсервировал эпоксидной смолой в чашках Петри вирусы советского прошлого, которые не хотелось бы пускать в свое настоящее и уж тем более – в будущее.
План побега из Донецкой области был предчувствием
Роман Минин представил на выставке «План побега из Донецкой области». Напомним, художник родом из Донецкой области и, как многие донетчане, уехал оттуда – правда, еще задолго до войны.
Горное дело – по мнению автора, основная характеристика Донецкой области, а для жителей региона это не только индустрия, но и образ жизни. В «Плане побега» Роман Минин создал собственную схему спасения. Работа была создана в 2011 году – до событий на востоке Украины.
– В «Плане побега» Минин говорит о том, что все молодые люди Донецкой области с детства готовят план побега, – замечает Наталия Иванова. – Они не хотят оставаться там, где у них единственный выбор – работа на шахте. Уже тогда, в 2011 году, уроженец Донецкой области Роман Минин видел нежелание молодых людей там оставаться, замечал отток молодежи. А если из региона уезжает молодежь, значит, нет перспективы развития. И, конечно, сейчас мы имеем то, что имеем. После 2014 года работа «План побега из Донецкой области» стала звучать особенно сильно и очень знаково. Художники острее чувствуют и воспринимают ситуации, о которых говорят в своих работах. Картина Романа Минина была художественным предчувствием. Если бы политики чаще посещали выставки и прислушивались к людям искусства, возможно, и конфликта в Донбассе не было бы.
Еще одна суперболевая точка Украины, которая отразилась и в выставке – аннексия Крыма. В частности, об этом – «Зеленые человечки (Дневник)» Юлии По. Художница родилась в Симферополе, живет в Киеве.
– Юлия – фотограф. Ее «Зеленые человечки» – серия знаковых фотографий, своеобразный дневник аннексии Крыма, в котором она описала захват полуострова с первых моментов российской агрессии и выразила свою реакцию. Серия собрана из новостных лент того периода, – рассказывает куратор выставки.
Об экологическом ужасе
Впечатляет в проекте и еще один «экспонат» – видео «Охрана труда на Днепропетровщине» Даниила Ревковского и Андрея Рачинского.
– Это очень важное видео об экологических проблемах в Украине, – говорит Наталия Иванова. – Работа создана в 2018 году. Это фильм о настоящем экологическом ужасе, который происходит в достаточно успешном с финансовой точки зрения регионе. Думаю, если бы такое видео появилось в европейской стране, министр экологии подал бы в отставку. Люди не должны жить и работать в подобных условиях.
По данным авторов, на территории города Каменское Днепропетровской области сосредоточены химическое, металлургическое, машиностроительное, цементное, энергетическое, коксохимическое производство. Кроме того, в непосредственной близости от города находятся радиоактивные хранилища и очистные сооружения, градирные установки, ТЭЦ.
То, что происходит в фильме, – реальные события. «Охрана труда» состоит из коротких видео, которые сняли с помощью мобильных телефонов работники промышленных предприятий, а потом разместили в соцсетях – обычные производственные будни и аварийные ситуации.
Для справки
Выставка «Штучний біль» демонстрировалась в Центре современного искусства «Знаки времени» в Польше с апреля по сентябрь 2020 года.