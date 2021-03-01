Что болит у Украины? Как отзывается в нас спустя семь лет аннексия Крыма, война на территории Донбасса? Сможем ли выжить в экологическом беспределе? В «Ермиловцентре» открылась выставка современного украинского искусства «Штучний біль».

Художники реагируют острее

Можно ли закапсулировать советский менталитет

План побега из Донецкой области был предчувствием



Об экологическом ужасе

Для справки

Организаторы назвали проект «Штучний біль», потому что это определенная игра слов. «Штука» по-польски означает «искусство», а по-украински – «искусственный», то есть то, что было сделано человеком, а не возникло естественным образом. В выставке участвуют 22 художника из Харькова и Киева. В экспозиции – фотографии, живопись, инсталляции, арт-объекты, видео-арт.– Идея проекта – показать болевые точки украинского искусства, темы, волнующие современных художников, – рассказывает куратор выставки, директор центра современного искусства «Ермиловцентр» Наталия Иванова. – Конечно, всех нас тревожат многие темы, но художники реагируют на них острее и могут визуально транслировать обществу. Художественная рефлексия направлена на отражение хрупкого положения украинского общества, где есть наглая аннексия Крыма, сепаратистские выступления в Донбассе, внешнее вмешательство, поиск национальной идентичности Украины, активность ультраправых движений внутри страны. Это темы, которые отзываются болью даже несмотря на то, что за семь лет мы как бы смирились с определенным положением вещей, научились с этим жить, уже не так бурно и эмоционально реагируем. Но художники время от времени возвращают нас к тем событиям, привлекают наше внимание и напоминают о том, что болит.«Штучний біль» – не из тех выставок, где можно просто расслабиться и получить удовольствие. В ней много информации для размышления.Большой блок работ отсылает к 1970-м годам, которые Украина прожила в составе СССР. Киевская группа «Нацпром» – Олег Тистол и Николай Маценко – представила на выставке скульптурный проект «Головы». Четыре головы одинаковой формы с разной мимикой и формой постаментов – это разные расы, стороны света, разные эмоциональные состояния.– Насколько на нас до сих пор влияют советский менталитет и советские ценности? С этим связан поиск идентичности, и художники видят свой выход, – рассказывает Наталия Иванова. – Например, работа Влада Краснощока «Капсула времени». Автор законсервировал эпоксидной смолой в чашках Петри вирусы советского прошлого, которые не хотелось бы пускать в свое настоящее и уж тем более – в будущее.Роман Минин представил на выставке «План побега из Донецкой области». Напомним, художник родом из Донецкой области и, как многие донетчане, уехал оттуда – правда, еще задолго до войны.Горное дело – по мнению автора, основная характеристика Донецкой области, а для жителей региона это не только индустрия, но и образ жизни. В «Плане побега» Роман Минин создал собственную схему спасения. Работа была создана в 2011 году – до событий на востоке Украины.– В «Плане побега» Минин говорит о том, что все молодые люди Донецкой области с детства готовят план побега, – замечает Наталия Иванова. – Они не хотят оставаться там, где у них единственный выбор – работа на шахте. Уже тогда, в 2011 году, уроженец Донецкой области Роман Минин видел нежелание молодых людей там оставаться, замечал отток молодежи. А если из региона уезжает молодежь, значит, нет перспективы развития. И, конечно, сейчас мы имеем то, что имеем. После 2014 года работа «План побега из Донецкой области» стала звучать особенно сильно и очень знаково. Художники острее чувствуют и воспринимают ситуации, о которых говорят в своих работах. Картина Романа Минина была художественным предчувствием. Если бы политики чаще посещали выставки и прислушивались к людям искусства, возможно, и конфликта в Донбассе не было бы.Еще одна суперболевая точка Украины, которая отразилась и в выставке – аннексия Крыма. В частности, об этом – «Зеленые человечки (Дневник)» Юлии По. Художница родилась в Симферополе, живет в Киеве.– Юлия – фотограф. Ее «Зеленые человечки» – серия знаковых фотографий, своеобразный дневник аннексии Крыма, в котором она описала захват полуострова с первых моментов российской агрессии и выразила свою реакцию. Серия собрана из новостных лент того периода, – рассказывает куратор выставки.Впечатляет в проекте и еще один «экспонат» – видео «Охрана труда на Днепропетровщине» Даниила Ревковского и Андрея Рачинского.– Это очень важное видео об экологических проблемах в Украине, – говорит Наталия Иванова. – Работа создана в 2018 году. Это фильм о настоящем экологическом ужасе, который происходит в достаточно успешном с финансовой точки зрения регионе. Думаю, если бы такое видео появилось в европейской стране, министр экологии подал бы в отставку. Люди не должны жить и работать в подобных условиях.По данным авторов, на территории города Каменское Днепропетровской области сосредоточены химическое, металлургическое, машиностроительное, цементное, энергетическое, коксохимическое производство. Кроме того, в непосредственной близости от города находятся радиоактивные хранилища и очистные сооружения, градирные установки, ТЭЦ.То, что происходит в фильме, – реальные события. «Охрана труда» состоит из коротких видео, которые сняли с помощью мобильных телефонов работники промышленных предприятий, а потом разместили в соцсетях – обычные производственные будни и аварийные ситуации.Выставка «Штучний біль» демонстрировалась в Центре современного искусства «Знаки времени» в Польше с апреля по сентябрь 2020 года.