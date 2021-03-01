При выборе потребительского кредита на приобретение ноутбука, стиральной машины, телевизора или другой бытовой техники следует учитывать некоторые важные моменты.

Перед подписанием кредитного договора важно выяснить полную реальную стоимость кредита, советуют эксперты Координационного центра по предоставлению правовой помощи при Министерстве юстиции.– Потребительский кредит – это средства, которые занимает вам банк на определенное время для покупки какого-либо товара или оплаты определенной услуги. Но прежде чем идти в банк, узнайте о полной стоимости кредита и все условия, – говорят в Минюсте.От цели кредита зависит срок кредитования. Крупные покупки – такие, как недвижимость или автомобиль – требуют большей суммы, а значит, и выплачивать такой заем придется дольше.Обычно такие кредиты выгоднее, чем нецелевой потребительский кредит. Ведь банк получает залог и, соответственно, риски кредитора ниже.Нецелевой потребительский кредит (наличными или на карточку) предоставляется на любые цели, однако обычно процентная ставка по такому кредиту выше, чем по целевому.Потребителю важно выяснить полную реальную стоимость кредита со всеми комиссиями. Номинальная процентная ставка, рекламируемая банками или финкомпаниями, не отражает реальной стоимости кредитных средств, ведь не учитываются расходы при оформлении займа, различные комиссии и другие платежи.Банки предлагают два типа погашения кредита: классический и аннуитетный, то есть равными частями.При классическом типе погашения в начале срока размеры платежей выше, но с каждым новым периодом постепенно уменьшаются. Это происходит за счет того, что тело кредита делится на равные части, а платеж по процентам уменьшается ежемесячно. В результате заемщик внесет наибольший платеж в первый месяц, а наименьший – в последний месяц.При погашении равными частями (аннуитет) заемщик будет платить одинаковые суммы в каждом периоде. Особенность таких выплат в том, что поначалу банк закладывает в них в основном проценты за пользование кредитом и только ближе к концу срока – тело кредита.Важно проверять, включены ли в кредит дополнительные услуги, а для этого стоит внимательно читать договор. Ведь финучреждение может включить в потребительского кредита страхование жизни или другие платежи.Поскольку дополнительные услуги – это дополнительные платежи, то заемщик при оформлении потребительского кредита в определенных случаях может отказаться от таких услуг. Это не касается ипотечных и автокредитов, где страхование является обязательным.Законодательство не содержит никаких ограничений относительно возможности досрочного погашения кредита. Так что стоит обращать внимание на соответствующее формулировки в договоре. Ведь банк может предусмотреть штрафы или комиссии в случае досрочного погашения.